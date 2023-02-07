飽受大陸民眾期待的國產大型客機C919正進行載客前最後的飛行驗證，但是大陸網路近日盛傳，東方航空註冊編號B919A的C919客機在上周三（1日）未按原定路線飛往安徽合肥，而是改道折返北京。網上傳言稱，C919客機左側引擎的反推力器出現故障，但東方航空對此未發表回應。

香港《東網》報導說，大陸飛航關注者稱，C919客機上周三原訂早上從上海虹橋國際機場飛往北京大興國際機場，然後轉往合肥新橋國際機場，下午再返回北京大興國際機場，屬於東航載客飛行前「100小時驗證」一部分。然而客機當天並未飛往合肥，在航班追蹤網站上，相關航班編號MU7819/20被標示為「取消」。

美國媒體自由亞洲電台（RFA）引述知情人士表示，C919客機已取消了接下來的驗證飛行，估計今年2月底投入商業營運可能會受影響。知情人士還說，C919迄今為止基本採用各種進口部件組裝，業內對C919的安全性能並不十分樂觀。