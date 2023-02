喜愛品飲調酒的人在這個2月有值得朝聖的目標了,位於信義區微風南山48樓的「CÉ LA VI Taipei」,將在2月14日特別邀來被稱為日本當今最厲害的調酒師之一、Spirits & Sharing Co., Ltd.的 CEO南雲主于三(Shuzo Nagumo),並偕同其旗下FOLKLORE酒吧總經理、日本最受矚目的女調酒師之一的佐藤由紀乃(Yukino Sato) ,於酒吧時段中的晚間9點至午夜12點,親自限量調製4款分子調酒,讓賓客感受分子調酒的魅力。

擁有超過25年酒吧調酒師資歷的南雲主于三(Shuzo Nagumo),1998年於池袋Bar X-Marks the spot為起點,進入酒吧行業。服務於東京都內幾間酒吧後,決定於自行創業前,隻身前往英國一年,並服務於Hotel Metropolitan內的Nobu London。走遍歐洲各國後,於2007年8月回到日本,2009年1月成立Spirits & Sharing Co., Ltd.。

南雲主于三不僅是調酒師,更是企業家, Spirits & Sharing Co., Ltd.旗下店家皆為目前日本知名酒吧,其中3間更於2018年至2022年之間,榮獲亞洲50大酒吧的殊榮,分別為memento mori (2022亞洲50大酒吧 41名)、Mixology Salon(2019 亞洲50大酒吧 49名)、Mixology Salon(2018 亞洲50大酒吧40名)及Mixology Laboratory (目前已歇業,但曾榮獲 2016 亞洲50大酒吧 36名)。

不僅經營酒吧,他還擔任各類不同品牌活動的顧問,並在奢華品牌酒店研發雞尾酒菜單,為知名品牌酒商擔任產品研發顧問。近年來逐漸將重心著重在為各種團體和公司提供雞尾酒等餐飲服務,也出版多本調酒專業相關書籍。

擔任Spirits & Sharing Co., Ltd.旗下FOLKLORE酒吧總經理的佐藤由紀乃,這次將以助手的身份協助南雲主于三。從東京香格里拉酒店 The Lobby Lounge開啟調酒師生涯的佐藤由紀乃,2011 年進入Spirits & Sharing Co., Ltd.,從事雞尾酒開發並參與 Mixology Salon 創立。佐藤由紀乃現在主要參與以日本酒為主題的FOLKLORE酒吧,運用日本文化與歷史來製作獨特的雞尾酒,被譽為日本最受矚目的女調酒師之一,讓更多的女力在調酒業界更獲得重視。

此次客座,南雲主于三以CÉ LA VI整體風格為發想,攜手佐藤由紀乃親自調製精選來自旗下酒吧memento mori的4款調酒,而這間位於東京港區虎之門之丘的memento mori ,已榮獲2022年亞洲50大酒吧第41名,是間以可可與植物為主題的酒吧。

南雲主于三在2月14日晚間9點至午夜12點將於隸屬全球奢侈品集團LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessey)的全台最高高空餐酒館「CÉ LA VI Taipei」,表現以memento mori的主題靈魂可可設計的4款調酒Cacao Pulp Fizz、Million Set、Dead Inside、Pistachio Cacao Negroni,透過其多年調酒技術鑽研,以及創新的手法,呈現來自日本的新式分子調酒,限量販售。

此外 ,南雲主于三與佐藤由紀乃也會於2月15日將在KOR Taipei、2月16日在寒舍艾麗酒店The Terrace 大廳酒吧擔任客座調酒師,同樣以4款限量調酒,讓賓客感受分子調酒與大師工藝的迷人之處。

