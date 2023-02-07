南韓新人女團NewJean由HYBE的子公司ADOR於2022年推出，成員平均年齡只有16歲，憑藉充滿青春氣息的歌曲和甜美外型立刻圈粉無數，在新生代女團中頗有人氣，其中成員Minji外貌精緻，時常成為外界討論焦點，近日有南韓網友透露聽到簽售會上有人問Minji「鼻子在哪做的」，惡意滿滿的攻擊Minji的美貌全靠整容，沒想到Minji的回應讓網友狂讚。

南韓許多粉絲會在活動後分享感想，一名粉絲在參加NewJean簽售會後發文，內容提到一名粉絲粗魯詢問：「Minji可以跟我說鼻子是在哪裡整的嗎？」表示看了Minji出道前後的照片，認為鼻子差很多，稱自己也想去同一間醫院，「我也想整成一樣的」，網友聽到後受到驚嚇，導致當天沒能好好和成員互動交流。

不過面對該粉絲無禮的問題，Minji沒有動怒，反而回答：「姐姐幹嘛整鼻子啦，現在也很美，別動了」，高情商發言被曝光後，網友紛紛誇讚「處理方式好有智慧」、「一般人聽到這種話應該都會慌掉的，還能這麼有禮貌地回」、「親切地反擊回去，好聰明」、「希望她不會因為這些話受到打擊」。

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（圖／드라마갤러리 YouTube）

Minji目前只有18歲，她過去出演同門師兄防彈少年團的MV，網友也挖出她國中時的照片，和現在相差不多，可以看出是從小美到大，網上更流傳她以前是人氣女團TWICE經紀公司JYP的練習生，甚至還被SM創始人李秀滿青睞，多次邀請她加入SM，不過都被Minji婉拒，該消息沒有經過證實，真假尚未確定。