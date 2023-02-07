111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽8日起，在台中市國立台灣體育運動大學體育館進行5天賽事，被視為4月全國中等學校運動會跆拳道賽前最重要的前哨戰，近2000名小將報名參賽。

111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽8日先進行品勢項目，9日到10日為國中組對打賽程，11日到12日則是高中組對打，將近2000位選手參加，並採實名制比賽方式舉辦，全面開放觀眾入場參觀，家長及觀眾只要配合現場防疫措施就可進場為小將們加油。

去年新冠肺炎疫情解封後，110學年度全國中等學校跆拳道錦標賽去年10月重新復賽，地點在新竹縣立體育館，吸引了不少現役少年和青少年國手和全中運得獎選手參賽，競賽競爭相當激烈，最終桃園市仁和國中以4金3銀2銅包辦國男、女團體雙料團體冠軍，桃園市平鎮高中以7金4銀包辦高男、女團體雙料冠軍。

今年度全國中等學校跆拳道錦標賽恢復到往年2月舉辦的行程，在台中市體育局局長李昱叡積極奔波爭取下，今年比賽地點由去年的新竹縣改到台中市，由台中市政府體育局、中華中小學跆拳道聯合總會主辦。

台中市近年來由市長盧秀燕積極推動的「酷運動、酷城市」，積極栽培當地基層體育選手，也希望透過這次全中錦賽事的舉行強化台中市基層跆拳道的實力。