土耳其和敘利亞搜救人員冒著天寒地凍、餘震和建物可能倒塌的風險，持續挖找強震後仍在瓦礫堆下的生還者。土耳其總統艾爾段宣布南部10個災區省分進入緊急狀態，為期3個月。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示：「緊急狀態涵蓋10個地震災區省分，為期3個月。我們會迅速針對這項決定完成內閣和國會程序。」

艾爾段表示，兩起強震已在這10省造成至少3549人死亡、2萬2168人受傷。加上敘利亞已經宣布的1602人罹難，使得昨天地震確認的死亡人數來到5151人。

上述10個省為阿達那省（Adana）、阿德亞曼省（Adiyaman）、迪亞巴克爾省（Diyarbakir）、加濟安泰普省（Gaziantep）、哈泰省（Hatay）、卡利斯省（Kilis）、馬拉特雅省（Malatya）、奧斯曼尼耶省（Osmaniye）、尚勒烏爾法省（Sanliurfa）和卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）。

法新社報導，救災機構表示，跨土、敘邊境範圍廣大地區數以千計建築被夷為平地，給這個飽受戰爭、叛亂、難民危機蹂躪地區再添苦難，當地最近還爆發霍亂疫情。

生還者徹夜在多層公寓大樓、扭曲變形的斷垣殘壁中徒手挖找，試圖搜救家人、朋友，以及昨天清晨第一起7.8強震發生時，在睡夢中受困的任何人。

邊境土耳其一側哈泰省一棟倒塌建築中，一名7歲女童幸運獲救，她的臉、頭髮和睡衣褲全都布滿塵土，焦慮不安全寫在臉上。女童被拉出瓦礫堆時說：「我媽媽在哪裡？」

這場災難規模如此巨大，讓人難以理解，居民普遍難以置信。

卡拉曼馬拉斯巿和加濟安泰普巿之間的震央附近受創最重，尤其擁有200萬人口的加濟安泰普巿整片街區現在成為遭到白雪覆蓋的廢墟。

好幾層樓高的大樓倒塌，居民試圖清理堆積如山的磚石、石膏板和家具時，附近卻又有大樓倒塌，民眾在驚聲尖叫中連忙走避。

由於餘震不斷，驚恐萬狀又筋疲力竭的生還者不敢回家，只能在戶外度過寒夜。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1120207