CNN報導，土耳其總統艾爾段( Tayyip Erdogan)在災情應變中心說，大地震的死亡人數已上升至至少 3,549 人，至少有 22,168 人受傷。

他並表示，大約有 8,000 人從廢墟中獲救。政府已在安塔利亞(Antalya)徵用一些旅館，用以安置地震倖存者。

半島電視報導的土耳其震災死者人數也是 3,549 人，另外提到敘利亞有 1,602 人死亡。因此兩國的震災死亡人數是5151人。