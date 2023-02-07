中國大陸偵察用高空氣球日前飛入美國領空遭擊落，國際情勢升溫。前立委郭正亮6日在《亮點交鋒》節目指出，美國共和黨右翼頻打台灣牌，顯然就是要搞新冷戰，從氣球事件到王毅訪莫斯科，到時候麥卡錫又來訪問，中國大陸不出重手才奇怪，而舞台就是在台灣，台灣能夠承受得住嗎？這是台灣應該要擔憂的問題。台灣有一些獨派看到麥卡錫將訪台好高興，真是有夠呆，「發生這種事情對台灣有利？實在是太天真了！」

「美國共和黨右翼顯然就是要搞新冷戰。」郭正亮表示，這個時候麥卡錫來台灣，他所潛在具有衝突的能量就會遽增。為什麼台灣不要自以為發生這種事情對台灣有利？實在是太天真了！台灣有一些獨派，看到這個事件好高興，真是有夠呆！去想一想，美國的共和黨如果一路往上吹，吹成是冷戰2.0的翻版，到時候麥卡錫真的來台灣，解放軍會示弱嗎？示弱他自己怎麼辦？所以他必然會示強。

郭正亮說，到時候解放軍對麥卡錫(訪台後)的出手，在那種氛圍下，從這個氣球事件，到王毅訪莫斯科，然後俄烏戰爭新一波又開打，到時候麥卡錫又來訪問，中國大陸不出重手才奇怪！那出重手，舞台在哪裡？就是在台灣！那台灣能夠承受得住嗎？這個才是台灣應該要擔憂的問題。