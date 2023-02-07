WATCH: A moment of hope as a young Syrian girl is rescued



Rescuers calm the young girl named Noor, telling her to look at her father as they work to clear her from the rubble, and break into chants of 'God is great' as she is pulled to safety



📹White Helmets via Reuters pic.twitter.com/7q6lqTkVKr — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 7, 2023

昨(6)日在土耳其南部與敘利亞交界處發生2起芮氏規模7.8強震，並造成2國逾5100人死亡，還有許多民眾仍受困在倒塌的廢墟中，搜救人員救在1處廢墟內，發現全身是傷的小女孩被埋在瓦礫中，搜救人員趕緊將碎石移開，並不斷向對著小女孩喊著「妳爸爸就在這裡，堅持住」，最後終於將小女孩救出，搜救人員也忍不住激動情緒喊著「偉大的阿拉」。

搜救人員在1處廢墟內發現一名遍體麟傷的小女孩，搜救人員為了讓小女孩保持著被救的希望，不斷的提醒小女孩「妳爸爸就在這裡，堅持住」，最後當小女孩被救出時，搜救人員忍不住激動的情緒喊著「偉大的阿拉」；從影片中可見，搜救人員不斷在移開瓦礫推中的碎石，並在廢墟中發現以趴著之姿的小女孩，清開小女孩身旁碎石後，救難人員用手撫摸著小女孩，擦拭去她臉上的血跡，最後在搜救人員的協力之下，將小女孩從倒塌的廢墟中接力傳送而出。

影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「好勇敢」、「看著那小女孩的臉讓我心碎，願她小日康復，重新綻放笑容」。

這2起芮氏規模7.5以上強震讓土耳其人，敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列、甚至遠至希臘、埃及等鄰近國家都感受到強烈搖晃，南部鄰國敘利亞更是重災區。