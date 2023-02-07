昨(6)日在土耳其南部與敘利亞交界處發生2起芮氏規模7.8強震，並造成2國逾5100人死亡，還有許多民眾仍受困在倒塌的廢墟中，搜救人員救在1處廢墟內，發現全身是傷的小女孩被埋在瓦礫中，搜救人員趕緊將碎石移開，並不斷向對著小女孩喊著「妳爸爸就在這裡，堅持住」，最後終於將小女孩救出，搜救人員也忍不住激動情緒喊著「偉大的阿拉」。
搜救人員在1處廢墟內發現一名遍體麟傷的小女孩，搜救人員為了讓小女孩保持著被救的希望，不斷的提醒小女孩「妳爸爸就在這裡，堅持住」，最後當小女孩被救出時，搜救人員忍不住激動的情緒喊著「偉大的阿拉」；從影片中可見，搜救人員不斷在移開瓦礫推中的碎石，並在廢墟中發現以趴著之姿的小女孩，清開小女孩身旁碎石後，救難人員用手撫摸著小女孩，擦拭去她臉上的血跡，最後在搜救人員的協力之下，將小女孩從倒塌的廢墟中接力傳送而出。
影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「好勇敢」、「看著那小女孩的臉讓我心碎，願她小日康復，重新綻放笑容」。
這2起芮氏規模7.5以上強震讓土耳其人，敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列、甚至遠至希臘、埃及等鄰近國家都感受到強烈搖晃，南部鄰國敘利亞更是重災區。
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