02.2023我金山我驕傲健走路跑即將開放報名三階段報名資訊。(黃敬文翻攝)

新北市金山區公所舉辦的「2023我金山我驕傲健走路跑」活動，預計3月18日在金山青年活動中心開跑，由於恰逢疫情穩定及相關規定鬆綁，邁入第3屆的健跑活動將規畫擴大辦理，將分三階段報名，使更多喜愛戶外運動的民眾有機會參與，其中第一階段報名時間從10日起，金山區公所也邀請在地居民及各地好友一同響應，以不同角度看見金山的美。

金山區長劉昌松表示，本活動延續前2次經驗，在萬金石馬拉松前1天辦理，今年共規畫三階段報名，民眾完成報名即可免費參加，全程跑完還可帶回豐富的完賽禮，歡迎大家來到金山以不同角度看見金山的美，更親身蒞臨萬金石著名賽道磺清波浪大道，歡迎萬金石馬拉松選手提前1天前來金山，可為隔日長跑暖場，同時也促進在地觀光。

金山區公所表示，「2023我金山我驕傲健走路跑」活動即將以三階段報名，第1階段為回饋在地及鄰近地區，開放設籍金山、萬里、石門之民眾，本人持身分證件可臨櫃報名，第2階段為全民不限身分線上報名，第3階段則針對2023年萬金石馬拉松10K或42K選手，於活動當日可持今年馬拉松號碼布現場報名參與。