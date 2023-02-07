被稱為高雄市岡山區最爛道路的高28線大莊路及嘉新東路二段，在民進黨立委邱志偉爭取公路總局經費補助後，高雄市政府養工處近期即將展開刨鋪作業，希望能保障民眾的安全，目標在3月完成全線改善作業。

邱志偉指出，高28線因為重車進出頻繁，導致路面坑洞、凹陷嚴重，影響行車安全，養工處將從路基改善作業開始，將路面徹底翻修，改善完成將提供用路人平整安全的道路。

高28線路面需改善長度超過3公里，從5K＋380改善至8K＋500，即從大莊里關帝宮牌樓改善至嘉新東路二段及華崗路口，總經費需求將近5000萬元新台幣。由於經費龐大，高雄市政府爭取公路總局「提升道路品質計畫」經費補助，此案邱志偉也邀集公路總局、養工處等單位在現場會勘多次，請公路總局務必要儘速補助經費盡快改善。

公路總局審核經費後，在今年農曆年前核定工程經費，其中高28段核定總工程經費為4848.8萬，公路總局補助3976萬元，其餘經費由市府編列預算補足，高雄市政府養工處說，經費核定後已經請承包商儘速開工，工程近期將會陸續展開。

養工處指出，高28線經過路基勘查後，路基底層基礎軟弱必須徹底改善，後續將會做路基挖除50公分土壤後，再灌入低強度混凝土改善路基，上層再鋪設耐磨改質3型瀝青混凝土10公分，徹底改善道路品質。目前工程人員已經完成測量及邊界標示作業，並已經在起點完成試刨，工程在近期會陸續啟動，目標在3月完成全線改善作業。