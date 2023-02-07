北投大地酒店與英國唐寧茶攜手合作，聯名推出「TWININGS x大地 永續漫旅雙人下午茶」。（大地酒店提供）

「法式豬肉醬普切塔草莓芒果晶球」搭配在地小農蔬食及法式傳統豬肉抹醬，爆漿口感令人驚豔。（大地酒店提供）

「橙香舒芙蕾」使用在地食材，縮短產地和餐桌的距離，減少溫室氣體排放。（大地酒店提供）

「永續漫旅住房專案」入住不提供一次性沐浴備品，可獲贈「永續漫旅雙人下午茶」一套。（大地酒店提供）

近幾年，全球掀起訴求永續的綠時尚，以「大地‧永續‧減碳」概念為品牌精神的北投大地酒店，持續在料理及茶飲中注入減碳永續的精神，為環保盡心力。大地酒店與TWININGS唐寧茶首度攜手合作，聯名推出「TWININGS x大地 永續漫旅雙人下午茶」，共有11款造型精緻、鹹甜兼俱的下午茶美饌，結合在地、當季、有機蔬果等對土地友善的食材，主廚團隊運用分子料理的手法，呈現視覺、嗅覺及味蕾上的多重驚喜。

「TWININGS x大地 永續漫旅雙人下午茶」由「喜歡西餐廳」及點心房李建嶔副主廚使用「以茶入菜」的創意發想，共有5道鹹點、6道甜點。其中「大地花園沙拉佐薄荷檸檬晶球」及「法式豬肉醬普切塔草莓芒果晶球」，皆以分子料理手法將唐寧茶液化為晶球，再搭配在地小農蔬食及法式傳統豬肉抹醬，獨特爆漿口感令人驚豔；另一道「鮮蔬海味貝殼麵」以貝殼麵為容器，加入青醬當基底，海鮮蝦卵增添風味，最後使用薑芒綠茶泡泡畫龍點睛，是一道帶有豐富海洋氣息的料理。而「紫蘇梅雞肉手工佛卡夏」及「義式薄片比薩」是使用非籠飼雞肉及在地蔬食等對土地友善的食材，以義式料理手法呈現，讓饕客感受異國風情的浪漫。

下午茶裡的 6款甜點每道都色彩繽紛，顏值頗高。「胭脂霓虹輕乳酪」以鉑金系列胭脂梅果茶融入義式輕乳酪，少負擔的果香蛋糕讓人難忘；「晨光洋甘菊晶凍」同樣以鉑金系列茶款製成茶凍，撒上寒天晶球增添口感，再以天然蜂蜜點綴出清新好滋味；「四紅花果巧克力慕斯」以法芙娜巧克力融合果茶製成慕斯，帶來花果香氣與巧克力的味覺衝擊，美妙滋味令人難忘。為推廣永續概念，焦糖堅果塔、小農柑橘卡士達泡芙、橙香舒芙蕾等甜品，皆是使用黑芝麻、柑橘、桶柑等在地食材，感謝小農們的奉獻與辛勞，縮短產地和餐桌的溫室氣體排放，讓這套聯名下午茶更具永續意義。

英國經典品牌唐寧茶多年來引領全球時尚品茶文化，「喜歡西餐廳」除了常備6款唐寧熱茶飲外，永續下午茶系列也同步推出兩款融入鉑金系列的專屬特調飲品，「胭脂梅果橙香冰茶」呈現玫瑰茶色，酸甜口味深受女性朋友喜愛；而「菊香薄荷檸檬微氣泡」則以輕柔的甘菊搭配清新薄荷及檸檬香氣，花香與果香帶出令人愉悅的美妙滋味。「永續漫旅雙人下午茶」供應至5月7日止，售價1580元加1成。

另外，為響應及落實環境永續的重要理念，大地酒店即日起也同步推出「永續漫旅住房專案」，憑該專案入住將不提供一次性沐浴備品，並可獲贈「TWININGS x 大地 永續漫旅雙人下午茶」一套，讓旅客住宿大啖美食，也共同響應環保。