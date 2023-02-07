王力宏與前妻李靚蕾離婚後，女方隨後以「毀滅性爆料」，抖出王力宏私生活混亂的情形，拆穿他溫柔愛家好男人形象，也重創他的演藝事業。近期王力宏先在美國開唱宣布重返演藝圈，似乎一甩醜聞陰霾；而李靚蕾今（7）日罕見曬出近況照，意外洩她的超狂交友圈。

李靚蕾從2021年底揭露王力宏真面目後，成為許多女性崇拜的榜樣，她的一舉一動至今都相當受到關注；李靚蕾在王力宏事件後，就很低調生活，IG上的最後一則貼文還是停留在2022年10月31日。

李靚蕾在IG分享近況照，整個人氣色好又甜美。（圖／摘自李靚蕾IG）

隨著王力宏日前以開演唱會宣布復出後，李靚蕾近況也令外界相當好奇，而她今日也在IG限時動態上曬照，分享與好友們聚會的合照，右下角寫著：「假裝在紐約，秘密基地」，還透露是個開心的早午餐約會；畫面中李靚蕾對著鏡頭笑得很燦爛，整個人甜美又精神飽滿。

從李靚蕾的合照中，看到女星許瑋甯以及知名貴婦Elin，意外曝光她的好人緣；有不少網友看到也想起來，去年萬聖節時，李靚蕾的好友圈就曾引起熱議，因為她的萬聖節合照中，有名媛孫芸芸、許瑋甯、王心凌、楊謹華、Elin和劉薇等，讓眾人被她的交友圈震撼到。