傳統電鍋只要一按就好，不過隨著科技演進，電鍋的功能也越來越多樣。一位網友近日在美式賣場好市多發現，一款全不鏽鋼製的傳統電鍋要價4千多元，萬用鍋雖然價錢差不多，平常煮飯煮菜卻都能應付，因此讓他直呼傳統電鍋的價格「夭壽貴」。貼文一出，意外掀起傳統電鍋的支持者和反對者兩派大戰。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，某品牌的2022年精裝版電鍋夭壽貴，幸好他早在2007年就買了標準版電鍋，足以應付同樣的需求；原PO也透露，其實他現在平常煮飯煮菜都用萬用鍋，「兩者的價錢差不多，但是關鍵技術真的是差了半個世紀」。

一名網友在好市多發現要價4千多元的傳統電鍋，直呼不如價格差不多的萬用鍋。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「吃信仰的牌子，飯煮起來難吃，會說跟米有關係的拜託去買個象X、X牌IH電鍋煮吃吃看，不要沒吃過真正好吃的就在那邊叫。大X電鍋就是一個用好米煮一樣不夠好吃的過氣廚具，會喜歡是因為情懷還有你們自己不肯踏出舒適圈去用新款電器」、「現在還有人用電鍋這種過時科技？煮飯沒有電子鍋好吃；做其他料理和用處也沒有萬用鍋或蒸爐好用！」

不過也有不少人支持傳統電鍋，「什麼叫『直覺』？越簡單就越單純，對老人來講給個萬用鍋看他會不會用！這鍋閉著眼睛都會用，萬用鍋當你眼睛老花時就知道，按錯能吃嗎！」、「這個很簡單方便，我覺得廚房還是要有這個」、「我的基本色從第一份工作用到現在15年了還不壞，我好想拿出某年買的新色鍋」。