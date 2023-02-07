軟銀今次賣貨後，由於B股持股比例由17.05％下跌至16.85％，跨越1個百分比，故今次交易觸發披露要求，而整體持股量則由13.22％降至13.07％。
商湯7日跌4％，收報2.88港幣，全日成交約7.1億港幣。
軟銀上一次披露減持商湯為2022年12月5日，當時減持1,294.8萬股商湯，平均價每股1.9769港幣，套現約2,559.7萬港幣。據港交所顯示，截至12月5日，持股量為46.7億股，意味近兩個月內軟銀減持了約2.9億股，以期間商湯平均價2.27港幣推算，價值約6.6億港幣。
商湯遭大股東、孫正義旗下軟銀（Softbank）減持。據港交所權益披露顯示，軟銀於1日以每股平均價2.7687港幣出售5,000萬股商湯B股，涉資約1.4億港幣，持股量降至43.7億股。
軟銀今次賣貨後，由於B股持股比例由17.05％下跌至16.85％，跨越1個百分比，故今次交易觸發披露要求，而整體持股量則由13.22％降至13.07％。
商湯7日跌4％，收報2.88港幣，全日成交約7.1億港幣。
軟銀上一次披露減持商湯為2022年12月5日，當時減持1,294.8萬股商湯，平均價每股1.9769港幣，套現約2,559.7萬港幣。據港交所顯示，截至12月5日，持股量為46.7億股，意味近兩個月內軟銀減持了約2.9億股，以期間商湯平均價2.27港幣推算，價值約6.6億港幣。
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