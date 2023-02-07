土耳其於當地時間6日發生規模7.8級強震後，又出現多起餘震，許多建築因此應聲倒下，傷亡人數持續攀升。對此，今（7）日有台灣專家就整理出土耳其餘震的分布圖，超密集的震央讓許多網友詫異，不僅如此，專家還揭露了土耳其上一起世紀強震為「1999年伊茲密特地震」，共奪走1.8萬條人命，讓50萬人無家可歸。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》上傳一張圖片，是自從6日土耳其強震發生後，到今日晚間為止的「餘震分布圖」，並表示主震位在土耳其和敘利亞的邊界，地震序列大致呈現「東北-西南向」，而土耳其處於阿拉伯板塊、安納托利亞板塊及非洲板塊交界處。

該粉專指出，土耳其規模4以下的地震相當常見，不過卻鮮少有規模5以上強震，而這次土耳其強震的主震央也接近敘利亞北部，由於敘利亞基礎設施更不完善，災害損失及人員傷亡可能會更加嚴重。

此外，土耳其上一次大規模地震是發生在24年前，1999年8月17日，震央位於土耳其西部的伊斯坦堡附近，其規模高達7.6，造成1.8萬人喪命，被稱為「1999年伊茲密特地震」。根據維基百科資料顯示，這起地震搖晃時間長達37秒，使得伊茲密特和鄰近城鎮受到嚴重的破壞，50萬人無家可歸，土耳其唯一的國有煉油廠也發生嚴重火警，耗時5天才終於撲滅，而馬摩拉海也因地震引發2.5公尺的海嘯，導致155人喪命。