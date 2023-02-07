美國愛達荷州20歲人妻奎克（Violet Quick）日前在網路上分享一張兒子握著避孕器（IUD）的照片，並表示自己的體內裝有避孕器，卻還是意外懷孕。而兒子出生後，所有護士都前往病房一睹神奇寶寶的風采，但未進一步說明，為何當時會拍攝到寶寶握住避孕器。

根據《每日郵報》報導，美國愛達荷州20歲人妻奎克（Violet Quick）在19歲時與老公弗朗西斯（John Francis）結婚，因為2人都沒有計畫要生小孩，因此奎克就裝上了避孕器。

未料9個月後，她時常感到噁心想吐，而在這個狀況持續了2周後，她覺得非常奇怪，於是她就進行驗孕，沒想到，裝上避孕器的她竟然出現2條線的陽性反應。起初她還不太相信，連續驗了6次以後，才發現自己好像真的懷孕了「我真的去了急診室，當時我已經懷孕七週了」。

在奎克把小孩生下來後，她在TikTok上分享自己的寶寶握著避孕器（IUD）的照片，並表示，所有護士都跑來看這位神奇寶寶的模樣。

而照片一出也引起網友紛紛留言表示「我的一個好朋友也發生過一樣的事」、「你的寶寶說，你沒辦法阻止我的到來」、「這就是為什麼他們總說，避孕器只有99％的避孕效果，而不是說100％」、「我的最後一個孩子就是在我裝有避孕器的時候懷上的」。

不過，3年前曾報導過越南有一模一樣的案例，當時知名婦產科醫生蘇怡寧就有指出「這是假的」，他解釋，女性安裝避孕器後仍懷孕的例子相當常見，但子宮內的胎兒會在羊膜腔內，避孕器則是「在絨毛膜跟子宮壁的中間」，所以胎兒是不可能碰到避孕器的，更不用說「拿著避孕器出生」，所以，雖然圖是真的，但「這是出生之後再把避孕器放到寶寶手上拍的」。