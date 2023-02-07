白宮在演講預告中提到，拜登在國情咨文中將呼籲對庫藏股稅率進行上調。不過在共和黨重拾眾議院控制權下，提高庫藏股稅率建議想要在分裂國會下推進恐怕是難如登天。

拜登預料在咨文演說中表示，對庫藏股課稅有助消除行之多年的扭曲稅制。在現行制度下，許多股東獲得的股息需要課稅、不過直到今年以前，這些庫藏股不論對企業或股東都不被納入課稅範圍。

因此美國國會在去年通過《通膨削減法案》（IRA），該法案明令從今年1月起針對企業買回庫藏股開徵1％新稅。美國國會稅制聯合會（Congress Joint Committee on Taxation）曾預估，對庫藏股開徵此稅，可望未來10年對國庫挹注740億美元稅收。

標普道瓊指數分析師席佛布拉特（Howard Silverblatt）曾表示，這項新稅雖讓標普500成份企業2023年每股盈餘減少約0.5％，但是由於影響有限，不太可能改變企業回購庫藏股的行為。

不過他也補充，如果稅率提高到2.5％，企業可能會開始把部分購買庫藏股的資金轉向增加股息支出。

石油大廠雪佛龍上月曾宣布規模750億美元的庫藏股買回計畫，結果引發拜登與部分政治人物的猛烈抨擊，聲稱這些石油業者應把賺得的暴利投入提高原油生產或是降低買給消費者的價格。

參議院金融委員會主席韋登（Ron Wyden）上月甚至提議，對石油公司徵收的庫藏股稅率應大舉調高到25％。

此外拜登在國情咨文中還將重啟對億萬富翁徵收最低稅率的建議。這些超級富豪如果不出售投資並且實現收益，通常只要繳納很少的稅金。拜登去年就曾提對富豪課稅提案，不過當時連自家黨員都不支持。