浙江都市快報官方帳號報導，大陸央視7日晚間播出的《新聞聯播》報導，大陸國務院總理李克強2月6日主持召開座談會，聽取各界人士、基層代表對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。最近才創下大陸衛視收視冠軍、在大陸熱播的電視劇《狂飆》男主角安欣的扮演者張譯代表發言，引來陸媒熱烈關注。

2月6日座談會由代表專家學者、企業家、教科文衛體界人士、基層群眾的9位代表發言。值得關注的是，畫面中出現了熱播電視劇《狂飆》安欣的扮演者張譯，他也在座談會上進行了發言。

《狂飆》是首部以掃黑除惡常態化和政法隊伍教育整頓為時代背景的大陸影視作品，講述了自2000年起，意氣風發的刑警安欣與一直受欺負的魚販子高啟強相識，而後隨著高啟強逐漸偏離正途，安欣意識到在京海市社會發展的背後，正是以高家兄弟為首的黑惡勢力暗流洶湧，兩人分道揚鑣並展開了長達20年的正邪較量。

張譯，1978年2月17日出生於黑龍江省哈爾濱市，中國大陸男演員。1997年至2006年服役於北京軍區政治部戰友話劇團。

2006年，張譯主演軍事勵志題材電視劇《士兵突擊》。隨後在2009年，主演抗戰劇《我的團長我的團》。2014年9月，主演打拐題材電影《親愛的》，並獲得第30屆中國電影金雞獎最佳男配角獎。時間來到2021年，領銜主演的諜戰影片《懸崖之上》上映，憑藉該片獲得第34屆中國電影金雞獎最佳男主角獎。2023年，主演刑偵劇《狂飆》；隨後，主演的懸疑喜劇電影《滿江紅》上映。

回到2月6月座談會，按照慣例，大陸國務院總理主持《政府工作報告》起草和修改工作，主持召開國務院常務會議、國務院全體會議研究討論《報告》稿，國務院領導人還會通過到各地調研等方式聽取意見建議。在此期間，國務院總理還會主持召開多場專題座談會，面對面聽取社會各界對報告的意見和建議。

2月6月座談會上，李克強說，去年中國發展取得極為不易新成就。而過去五年，各地各部門銳意進取，發展取得重大成就。展望未來，中國經濟增長去年底企穩、今年初回升。李克強強調，要貫徹中共中央、大陸國務院部署，深入落實中央經濟工作會議精神，持續實施好穩經濟一攬子政策措施，扎實做好當前工作，繼續拓展經濟運行回升態勢。