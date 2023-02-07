工具機族群2023年以來接連獲得眾外資升評，包括：大和資本、里昂、摩根大通、美銀證券等，相繼調高對指標股預期。

瑞銀證券台股策略暨非科技產業分析師陳玟瑾認為，大陸的工廠自動化市場將自第二季起率先反彈，其他市場則將於下半年跟進，由過往經驗來看，亞德客-KY、上銀營收動能與工廠自動化工具機訂單具有高度正相關，本次產業循環轉往正面發展，勢將帶動2023、2024年強勁訂單表現。

回顧2022年第四季時，因新冠肺炎再起，上銀與亞德客-KY的生產與出貨量皆受到負面影響，不過這些生產與出貨的活動將在本季底回溫。

考慮到通路潛在庫存調整，瑞銀認為上銀訂單復甦約會落在下半年，隨工具機產業回歸上升循環，訂單將會持續加溫，瑞銀調升對上銀2023、2024年獲利預期，尤其值得注意的是，上銀目前本益比20倍，約落在過去十年來評價最低谷，顯然產業復甦循環尚未完全呈現在股價中，隨總經數據發布確立上升周期後，預期市場將進一步把2024年獲利成長動能反映在股價上，因而看好股價還有上漲空間。