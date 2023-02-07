國內1月新冠肺炎死亡人數達到1055人，台大公衛學院教授詹長權指出，2月4、5日平均死亡數高達76人，這麼高的新冠死亡率很不OK。但疫情指揮官王必勝回應稱，選擇高峰期做評論並不能反映真實狀況。民眾黨台北市議員林珍羽7日在《新聞大白話》節目痛批，台灣已經累積1萬6千條性命，如今還有1.8萬重症，當初蔡政府說的重症清零清到哪去了？蔡政府特有的華麗形容「韌性」，就是任由百姓自主應變，自生自滅。

「王必勝這樣的做法，我直接很嚴正地來說，你就是瀆職！」林珍羽表示，當初台北市政府跟中央要疫苗沒疫苗，要什麼沒什麼，全部都是台北市政府做完之後，中央來收割。收割沒有關係，為了台灣人民，可以讓你收割。但現在說什麼國內確診黑數，實際染疫人口破1千4百萬，請問過去3年統計下來報的有沒有超過這些數字？如果沒有，你就是瀆職。你們營造的是什麼？防疫五月天，去拚觀光，這就是我們的防疫最前線？「王必勝，你真是太丟臉了！」

林珍羽提到，蔡英文曾經說什麼？「我們不求清零，我們求重症清零」，大家回去看看報導，重症清零到哪裡去？到目前為止，今天還有2萬多條(確診)案例，台灣已經累積1萬6千條性命，1萬6千多個家庭，因為你的防疫不力而離開人世。今天還有45例的死亡個案，1.8萬的重症。

「請問蔡政府，你曾經說的重症清零，你清到哪裡去？」林珍羽強調，如果沒有，這些所有的人，全部都是瀆職，你沒有把防疫顧好，沒有把台灣人民的性命當一回事，這就是我們現在蔡政府在做的防疫工作。蔡政府對台灣政壇的特殊貢獻就是，華麗的形容，毫無內容的名詞，跟冰冷的數字。「責成」是什麼？我聽到你的說法了，我的責任已經完成了！什麼叫「韌性」？任由百姓自主應變，這是誰說的，這是陳時中說的。