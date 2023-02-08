第二批台灣國際搜救隊7日晚間搭機前往土耳其，出發前土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek，左）與搜救隊員一一握手致意。（中時范揚光攝）

繼台灣首批搜救隊6日晚間搭機前往土耳其救災，第二批搜救人員也在今晚出發。行政院長陳建仁特別到場授旗，他相信隊員定能達成任務，讓世界看到Taiwan is helping。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日發生規模7.8強震，死亡人數還在增加。台灣第二批搜救隊今晚搭乘長榮航空包機前往土耳其，陳建仁特別到桃園國際機場出席台灣國際搜救隊前往土耳其執行國際人道救援任務授旗典禮，並鼓勵所有隊員。

陳建仁致詞表示，土耳其發生規模7.8的強震，台灣特別感同身受，在民國88年921震災時，土耳其第一時間就派出搜救隊來台援助，現在是回饋土耳其的最好機會。

陳建仁指出，台灣願幫助世界上所有國家，作為地球村的一員，台灣應盡最大的努力，展現「Taiwan can help、台灣可以幫忙、Taiwan is helping、台灣正在幫忙」的精神，幫助土耳其政府解決震災產生的困難，並援助當地居民。

陳建仁說，政府在昨天就由外交部宣布捐贈土耳其20萬美元善款，幫助受災民眾，總統蔡英文今天看到土耳其震災嚴重，特別加碼到200萬美元。

陳建仁表示，台灣在第一時間就派出搜救隊到土耳其，包括消防署10名、台北市消防局30名，共40名搜救隊員，3隻搜救犬及6.6公噸設備，在昨晚搭乘土耳其航空前往伊斯坦堡，抵達當地後由駐處協助前往災區，在向聯合國的接待撤離中心報到後，就要馬上投入救災。

陳建仁指出，由於災害相當嚴重，今天特別派第二梯次國際搜救隊前往土耳其，除了90名來自消防署、台北市、台中市、屏東縣的搜救隊員，還有2隻搜救犬及6.4公噸儀器設備，包括最先進的生命偵測器，希望能夠盡早到災區提供最佳服務。

陳建仁向隊員表示，「你們就是台灣善良的表現，是勇敢的表現」，希望到土耳其好好投入救援工作，讓台灣能被全世界看到，「你們就是台灣之光、台灣的光榮，希望大家全力以赴」，他也勉勵隊員注意自身安全、照顧自己健康，相信隊員一定能達成任務，讓世界看得到Taiwan can help、Taiwan is helping。

土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）也與夫人抵達桃園國際機場，他接受媒體聯訪表示，很感謝台灣派出搜救隊，受震災影響的城巿有相當大的面積受損，平常就很難救援，大雪紛飛的冬天更增加搶救困難，希望台灣的救援能夠及時在72個小時內拯救更多生命，他也向搜救隊員們一一握手致意。