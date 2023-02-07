土耳其港口斯肯德倫港在強震過後，疑似貨櫃倒塌引起大火，而這場大火也延燒了2天。

昨(6)日清晨4時許，土耳其南部與敘利亞北部交界處發生2起芮氏規模7.8、7.5強震，造成2國死亡人數逾5100人，許多住宅、大樓倒塌，土耳其港口斯肯德倫港（Iskenderun port）也陷入一片火海，並且延燒2天。

綜合外媒報導，這2起7.8、7.5造成土耳其與敘利亞2國內上千棟建築物倒塌外，也造成逾5100人死亡，土耳其東南方臨地中海的伊斯肯德倫港口（Iskenderun port），在強震發生過後也陷入火海，野這場火已經延燒2天，黑煙不斷的衝上天際，其大火發生原因疑似因為地震導致貨櫃倒塌，進而釀成大火。

從畫面也可見，伊斯肯德倫港口（Iskenderun port）的貨櫃因強震後，長條形的貨櫃扭曲變形相疊在一起，有些貨櫃也猶如積木般散落在港口，且濃濃的黑煙直竄天際，烈焰不斷燃燒著倒塌的貨櫃。

這2起芮氏規模7.5以上強震讓土耳其人，敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列、甚至遠至希臘、埃及等鄰近國家都感受到強烈搖晃，南部鄰國敘利亞更是重災區。