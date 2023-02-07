任天堂預期今年度營收下滑5.6％至1.6兆日圓（約121億美元），與先前預期的2.7％跌幅相比大幅下修。今年度淨利估計下滑22.5％至3,700億日圓，也大於先前預期的16％跌幅。

任天堂在今年度頭三季一共賣出1,490萬台Switch，低於去年度同期的1,895萬台，同一期間Switch遊戲軟體銷售量也從1.79億套減至1.72億套。

任天堂7日將今年度Switch銷售量下修至1,800萬台，較先前預期少了100萬台。今年度Switch遊戲軟體銷售量也從2.1億套下修至2.05億套。