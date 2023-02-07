南韓男星玄彬外表英俊，出道以來人氣不減，2020拍攝電視劇《愛的迫降》與孫藝真結緣，兩人戲裡愛到戲外，讓不少粉絲看好，去年3月兩人辦完世紀婚禮後便宣布懷孕消息，去年11月孫藝真誕下寶寶，兩人升格成為準父母，近日網上卻流傳兩人兒子的正面照，經紀公司也回應了。

據韓媒報導，7日韓網論壇上出現爆料文章，內容附上社群帳號的連結，裡面有玄彬和孫藝真的合照，還有疑似兩人兒子的照片，照片中孫藝真帶著口罩，懷裡抱著一名頭戴帽子的小嬰兒，寶寶五官清秀，長大後應該顏值頗高，玄彬則戴著墨鏡和帽子舉手機自拍，乍看像是溫馨的一家三口。

照片曝光後立刻在網上掀起熱議，有韓媒向孫藝真經紀公司求證照片真偽，公司方面回應表示「是合成照片」，證實照片是假的。

網路上流傳玄彬、孫藝真兒子正面照，被經紀公司澄清是假的。（圖／翻攝自推特）

玄彬新電影《火線交涉》即將上映，他和演員黃晸玟、姜其永等人一同參加娛樂節目《演中LIVE》宣傳電影，三人先是祝賀新年快樂，玄彬在主持人的提示下透露：「我的孩子剛剛出生，長相看起來像我和孫藝真的混合體！」對此不少人好奇兩人孩子會長什麼樣，畢竟父母都是有名的大帥哥、大美人，想必孩子也差不到哪裡。

孫藝真去年平安夜曬出兒子的小腳。（圖／孫藝真Instagram）

孫藝真2022年12月24發布貼文，透露孩子比預定時間更早出生，她曬出托著兒子腳掌的照片，只曝光孩子的小腳丫，可見仍不想讓孩子曝光在公眾面前。