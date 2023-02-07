副總統賴清德備戰2024總統大選，外界質疑行政院長陳建仁可能成為賴的競爭對手，前總統陳水扁6日表示，陳入黨時就有嗅到這感覺，讓人聯想到是否在「卡賴」，賴應該還沒有百分之百「定於一尊」。對此，前立委沈富雄今日就直言「陳水扁的一些評論內容，沒有一樣我是同意的」，引發討論。

陳水扁6日接受資深媒體人黃光芹專訪指出，從陳建仁先前接受入民進黨邀請，又擔任蔡英文之友會的榮譽總會長，可看出有政治意涵，一定有其目的。至於外界質疑，陳建仁是否會成為賴清德2024總統初選的競爭對手？陳水扁表示，從陳建仁入黨時就有嗅到這感覺，也會聯想到是否會「卡賴」，但蔡有這種想法其實沒有對跟錯。

針對近日頻傳駐美代表蕭美琴有望在2024總統大選搭檔賴清德？陳水扁則坦言，他不認為蕭美琴是第一人選，鄭麗君的機率反而還比較高。陳水扁分析，鄭對外發言都非常得體，沒有什麼爭議，也是過去他任內最年輕閣員，做過文化部長等等，條件都很好不會輸給蕭，「但最重要的還是要由總統候選人決定。」

而沈富雄7日在網路節目《少康戰情室》中直言，「陳水扁的一些評論內容，沒有一樣我是同意的」，沈富雄更驚呼，「我好訝異，因為陳水扁的內容跟一些不入流的政治評論沒啥兩樣」，最後沈富雄也說，「所以我把它看成是前總統或是知道民進黨內線的尊重已經沒有了，陳水扁現在就是一個不過是每天看報紙，然後跟大家一起起鬨的人」。