顧問公司Janco Associates最新報告顯示，1月IT產業流失4,700份就業，寫下逾兩年來首見IT就業萎縮。

在今年1月之前，亞馬遜和Alphabet等科技巨頭大裁員，還有陶氏化學和3M等非科技業裁員，皆未波及IT員工。

然而第一資本信貸金融公司（Capital One Financial）1月將科技部門負責軟體開發方法的團隊削減1,100人。該公司表示，這些工作將由現有工程團隊和產品經理承接。

Janco指出，持續遭到裁撤或改為自動化的IT職務發生在數據中心運作和電信領域。資訊長想裁減的是非必要的主管職和員工，不是工程師等技術性人員。

電腦技術工業協會（CompTIA）指出，科技產業整體就業狀況並未惡化。Janco調查發現，由於缺乏合格的人才，美國仍有超過10.9萬份IT職缺，反映資安和軟體開發等領域迫切需要IT人才。

科技顧問公司Forrester分析師吉爾克里斯特（Christopher Gilchrist）指出，IT人才供不應求將持續有利於IT求職者。這種需求通常意味著IT員工的裁員風險小於其他部門同事。

部分企業資訊長表示，IT人才爭奪戰一直都很激烈，即便有些公司開始縮減人力，但招聘新人才仍是優先要務。

半導體軟體公司新思科技（Synopsys）資訊長西塔拉曼（Sriram Sitaraman）指出，搶才大戰千真萬確，招募開發和工程人才是新思科技的優先任務，不過公司打算以「較低的招聘成本」執行任務。

包括軟體大廠VMware在內的企業將焦點放在培訓員工新技能，例如機器學習，這是各領域企業因應勞動市場緊繃的新趨勢。