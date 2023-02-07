台大化學系副教授徐丞志今（7）晚開車要右轉進校園停車場時，遇前方一輛車擋道，他按喇叭示意後，豈料對方立即拿出球棒下車朝他走來，並狂罵髒話，他不為所動盯著對方，對方最後也悻悻然離開。他事後臉書發文痛批，「台大校園週邊也會遇到球棒隊，真的是匪夷所思，令人瞠目結舌，治安敗壞。」。

轄區台北市政府警察局大安分局表示，針對今（7）日晚間台大徐姓副教授遭危害驚擾案，已鎖定犯案嫌犯及車輛，全力追緝中，絕對將危害份子繩之以法，暴力零容忍，以淨化社會治安與安寧。

警方調查，7日晚上6時許於北市大安區新生、辛亥路口（臺大綜合體育館地下停車場）報案人徐丞志（化學系副教授）駕駛車輛欲進入停車場，因出入口前有一輛白色自小客車擋住出入口，遂按鳴喇叭，該車40多歲駕駛持球棒下車於空中揮舞約10秒鐘後離去，並未碰觸報案人及車輛，係因擔心校園安全故報警。

大安分局警方表示，分局獲悉後立即主動聯繫報案人，經持續溝通報案人將至分局製作筆錄。警方刻積極調閱周遭監視器，已掌握特定對象，將依法偵辦。

警方強調，將秉持暴力零容忍決心，強力執法扼制嚴懲不法暴力。