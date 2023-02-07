土耳其大地震也對敘利亞北部造成嚴重災情，救援人員在敘利亞北部的廢墟中，救出一名新生女嬰，當時她的臍帶仍與母親相連，遺憾的是，母親已不幸喪生，整個家族僅剩一名親人。

法新社報導，救援人員說：「我們在挖掘時聽到了一個聲音，再一聽是娃娃的哭聲，趕緊徒手挖掘。」

The "miracle" baby

Extended family members pulled a newborn baby alive from the rubble of a home in northern #Syria, after finding her still tied by her umbilical cord to her #mother, who died in Monday's massive #quake, a relative told @AFP pic.twitter.com/U1uJNsm3Od — Layal Abou Rahal (@LayalAFP) February 7, 2023

參與救災的哈利勒•蘇瓦迪 (Khalil al-Suwadi) 說，這名嬰兒是她的直系家族的唯一的倖存者，地震摧毀了金代里斯鎮(Jindayris)，其他人都遇難了。

「我們發現她是，臍帶還沒有斷，所以我們剪掉了它，然後我的堂兄帶她去了醫院搶救。」

救援當時的影片已在網上瘋傳，一名男子從廢墟中衝出來，手裡抱著一個滿身灰塵的小嬰兒。隨後其他人趕緊為她包上毯子以保暖，其他人開著車送她去醫院。

女嬰被送往附近的阿夫林鎮(Afrin )接受治療，救援人員隨後繼續在廢墟中尋找她的家人，然而，幾個小時後確認，她的父親、母親阿夫拉、四個兄弟姐妹和一個阿姨都喪生了。

萬幸的是，在阿夫林醫院保育箱內，女嬰雖然傷痕累累，但情況已轉趨穩定。