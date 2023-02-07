昨(6)日清晨4時許，土耳其南部與敘利亞交界處發生2起芮氏規模7.8、7.5強震，造成2國逾5100人死亡，還有許多民眾仍卡在倒塌的廢墟大樓內，強震過後的空拍畫面也釋出了，數棟大樓禁不起強震的搖晃，有如「骨牌」一般，整排橫躺在地面，並交疊在一起綿延數百公尺。

從空拍畫面可見，數棟大樓禁不起強震搖晃倒塌，且有如「骨牌」一般，整排橫躺在地面，交疊在一起綿延數百公尺，且不斷冒出白色煙塵，瀰漫到周邊街道；從另外一個畫面可見，1處大樓旁的建築物倒塌後，僅剩2層樓高，且外牆扭曲破裂，完全看不出是幾層樓的大樓建築物。

影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「願真主保佑每個人安全」、「太令人心碎了，這太不真實了」、「我的天，這讓人心痛」、「現在看到土耳其和敘利亞地震後的影像，簡直無法忍受，我們的心都碎了」、「希望大家都沒事」、「是舊樓倒塌了嗎？」。

這2起芮氏規模7.5以上強震讓土耳其人，敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列、甚至遠至希臘、埃及等鄰近國家都感受到強烈搖晃，南部鄰國敘利亞更是重災區。