烏克蘭政府表示，烏克蘭將派出87名緊急救援人員，前往土耳其協助救災工作。
這 87 名救援人員隸屬於烏克蘭國家緊急救援隊的搜救分隊。與此同時，在基輔，人們於週二在土耳其大使館獻上鮮花和蠟燭，以悼念地震遇難者。
烏克蘭相當感恩土耳其在戰爭時期的協助，該國的TB-2無人機，是烏克蘭戰爭前期，非常重要的戰搜與反擊武器。同時土耳其也拒絕了俄羅斯的幾項軍事要求，烏克蘭不能不還這些恩情。
烏克蘭政府表示，烏克蘭將派出87名緊急救援人員，前往土耳其協助救災工作。
這 87 名救援人員隸屬於烏克蘭國家緊急救援隊的搜救分隊。與此同時，在基輔，人們於週二在土耳其大使館獻上鮮花和蠟燭，以悼念地震遇難者。
烏克蘭相當感恩土耳其在戰爭時期的協助，該國的TB-2無人機，是烏克蘭戰爭前期，非常重要的戰搜與反擊武器。同時土耳其也拒絕了俄羅斯的幾項軍事要求，烏克蘭不能不還這些恩情。
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