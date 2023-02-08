去年聯準會激進升息對抗通膨巨獸，30年期房貸固定利率在11月升破7％，創下20年新高紀錄。根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）最新數據顯示，目前30年期房貸利率為6.09％，較紀錄高點下降一個百分點，讓潛在新買家重回房市。

房貸申請案約較去年底增加四分之一；已簽約待過戶成屋銷售去年12月回復成長，走出連續六個月下滑頹勢。根據房地產經紀商Redfin內部資料顯示，與房仲接洽、打算買房的買家人數，自11月底點反彈。

房貸公司Sanborn Mortgage總裁梅納坦（Michael Menatian）指出，房貸利率仍遠遠高於一年前的逾3％區間，不過已下滑一個百分點，沒有人不樂見。

房市是經濟近期如何回應寬鬆政策的指標。美國通膨出現放緩跡象，而且經濟並未跌入衰退深淵，激勵股市和債市在進入新的一年強勁反彈。

然而聯準會仍表示擬將利率維持在高檔，直到通膨回復至2％的目標，央行官員也願意冒著衰退風險來壓低通膨。高利率加上衰退將對經濟構成雙重打擊。

不論發生什麼情況，今年房市可能放緩。房市活動較一年前聯準會開始升息之前大幅萎縮，升息讓房貸利率以創紀錄的速度躥升，讓房屋買家和賣家退出市場。過去一年房屋銷售大多呈現下滑，快速澆息疫情帶動的房市榮景。

房市成長減速讓全國房價自去年的高點回跌，然而標普CoreLogic凱斯席勒全國房價指數，仍較3年前大漲40％。去年11月房價已連續五個月走跌，預期跌勢將會延續。

不過高盛經濟學家近期表示，房市最壞的情況已過，房市對經濟的負面影響將逐漸減緩。