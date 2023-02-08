大陸廣西省南寧市一名余姓女士近日反映，10歲女兒在當地某文具店買鑰匙扣，上頭竟印刷性暗示文圖，包括「跪求二奶」、「春心蕩漾」等不雅文字。對此，商家回應將加強審核，同時會將剩餘商品進行廢棄，不再售賣。針對這起安見，青秀區市監局人士6日回應，上週相關人員赴現場檢查，發現已無銷售。

《澎湃新聞》報導，廣西南寧一名網友日前反映，一家文具店出售的物品中帶有大量露骨的內容，並且還向未成年人銷售。爆料人透露，10歲的女兒在南寧市青秀區吉祥路文華園文具店，花費3元購買了一個鑰匙扣，她看到女兒購買的鑰匙扣感到非常驚訝，因為上面的配圖和文字都有些不堪入目，甚至帶有性暗示。

10歲女文具店買鑰匙圈，媽見性暗示文圖氣炸。（圖／翻攝自澎湃新聞）

想到女兒才年僅10歲，涉事文具店又位於學校附近，家長立刻將此事反映給了有關部門。面對外界的質疑，文具店老闆娘事後解釋稱，這批貨物是年前進貨的，因為當時進的貨物太多，所以她沒有及時發現部分物品中帶有的不雅內容，未來將加強審核，同時會將剩餘商品進行廢棄，不再售賣。

對此，律師表示，商家以營利為目的，售賣帶有性暗示圖案、文字的小掛件，嚴重損害了未成年人的身心健康，是一種違法行為，相關人員可以搜集證據，向市場監督管理局進行舉報。南寧市監局的工作人員則稱，他們接到通報後，已經對涉事商家進行了調查，並於上週派員赴現場稽查，發現爭議鑰匙圈已無銷售。

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