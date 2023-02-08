情侶交往到一定程度，通常會安排和雙方家長見面，不過若到對方家中作客，需要幫忙做家事嗎？中國廣東一名女子過年時初次見男友的父親，沒想到吃的是冰箱內的剩菜，還被要求洗碗，讓她超傻眼。

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報導，女子瞞著父母，偷偷到男友家拜年，坐了一個半小時的車抵達。原本她想像會有一大家人來迎接，不料到了發現，男友家沒有大人，只有2個小孩，坦言挺失落的。後來男友父親回家，把吃剩的飯菜熱一熱讓小倆口吃，「不知道是對我不滿意？」甚至吃飽後還被安排洗碗。

男友父親把飯菜熱一熱。（圖／翻攝自微博）

女子事後才得知，男友父母太偏心，家中裝修的部分，男友一個人出了30萬人民幣（約133萬新台幣），卻只能住雜物間，痛批：「這世界上會有這麼偏心的父母，建好的房子，他哥一分錢沒出，卻住裝修好的主人房，他出了30幾萬人民幣，卻住這個沒有裝修的雜物間」。

男友父母很偏心。（圖／翻攝自微博）

經歷曝光後，網友紛紛留言奉勸：「不被重視不被尊重，還是算了吧」、「偏心的父母這種家庭一定不能嫁，對自己兒子都不好，對你只會更不好」、「關鍵是男朋友沒怨言，不反抗？」、「不要試圖去改變什麼，趕緊遠離」、「沒禮貌！這是給下馬威呢？對於這樣的家庭還是不嫁！」

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