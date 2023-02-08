「行銷」對於企業來說十分重要，除了可提升知名度之外，亦能增長銷售廣度。因此，為協助小微型企業數位賦能，經濟部中小企業處攜手中華民國資訊軟體協會，推行「經濟部中小企業處數位共好計畫」，推動數位化或數位優化，並導入雲端服務及數位工具，促進企業轉型。以輔具照護為例，「康澄照護」就是令人振奮人心的成功案例。

「康澄照護」在過去幾年，一直是一間輔具照護企業，規模雖然不大，但始終希望以「研發更舒適的產品」協助有需要的病患及家人。康澄照護產品開發副總郭仕慧表示，近6年輔具蓬勃發展，卻沒有在市場上看到真正適合病患的衣服，因此她希望用合適的布料做對的事，並把東西做出來給需要的人，這就是康澄的核心理念。

康澄雖然想為更多病患及家屬做更多事，但礙於企業規模，品牌始終無法讓更多人認識。郭仕慧指出，設立在醫院附近或接近市中心的實體店面都寸土寸金，租金昂貴，因此目前銷售通路鋪設在全台52家的醫療器材門市，但都不是知名連鎖店。

為了讓更多人認識「康澄照護」，他們加入「經濟部中小企業處數位共好計畫」，透過與「輔具家」的合作，將產品資訊導入雲端。現在除了有傳統的銷售通路，還能透過數位工具媒合，開創新的銷售管道，直接讓有需要的消費者看見，而病患及家人也能夠透過網路及數位工具，找到最適合的需求產品，「如果我們用非常傳統的行銷模式，較難以找到精準受眾」，郭仕慧說。

輔具家營運長劉旻宜表示，康澄照護的商品在輔具圈來說非常獨特，因為要投入衣著類的輔具市場很不容易，原因在於單價低，銷售量就一定要很大，如此才能損益平衡，所以國內較少有廠商願意投入介護衣著，因此對於遇見康澄照護感到十分幸運，也樂於將他們家的商品分享給更多需要的家庭。

輔具家營運長劉旻宜表示，投入衣著類的輔具市場很不容易，但康澄照護的商品非常獨特，樂於將他們家的商品分享給更多需要的家庭。(圖/中時新聞網攝)

經濟部於111年推動企業數位共好計畫，目的是幫助企業改變現況數位轉型，讓更多人認識自身品牌與商品。郭仕慧認為，不要去質疑產業是否適合數位化，直接行動即可，因為此計畫不用花費太多時間推行或做任何無效性的曝光，它就是在整合所有的資源；吳旻宜也認為，參與數位共好計畫可以在市場上的定位更明確，也更能放大自身市場能量及對顧客的服務深度。

市場瞬息萬變，想要站立得穩就要跟上最新步伐，若礙於企業規模小難以轉型或行銷，藉由外界使力尋求幫助也會是個好方法。