國民黨在去年九合一選舉大勝後，也開始為2024年總統大選、立委選舉備戰，國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱，日前也決定投入立委初選，並喊出「世代交替」的口號。對此，就有媒體人認為「許多國民黨台北市議員選立委會觀感不好」，不過前立委沈富雄卻認為沒問題，最近有一份最新的民調指出，對於上述情況，有69％的民眾認為「沈富雄判斷比較正確」，僅有26％的民眾認為「媒體人判斷比較正確」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》7日對於「有媒體人認為許多國民黨台北市議員選立委會觀感不好，但沈富雄認為沒問題」進行了網路民調，截至7日23時，已有5000人進行投票，有26％的民眾認為「媒體人判斷比較正確」、有69％的民眾認為「沈富雄判斷比較正確」、有4％的民眾認為「沒有意見」、另有1％的民眾認為是「其他意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「讓有能力的為更多人服務，有什麼不好的，做一個好榜樣，讓後起想從政的年輕人，進入政治圈 必要的基礎」、「選舉靠實力，有實力者勝出！」、「現在綠委把持立法院已經無法無天了」、「民進黨貪污，黑金，埋廢土！九合一大選人民已經用選票告訴執政黨了」、「國民黨早就該世代交替，讓年輕有戰力的青壯派出頭」。