國民黨台北市議員徐巧芯吹起「世代交替」的號角，宣布角逐2024立委初選，挑戰同黨現任立委費鴻泰，另藍營的北市議員徐弘庭、游淑慧、張斯綱、鍾沛君近期也跟著紛紛表態，瞄準選區內的立委席次。前立委沈富雄7日表示，國民黨想要在2024擴大戰果，絕對不能以納入黨員的民調為主。

對於藍營的「世代交替」聲音，沈富雄在節目《今天誰來沛》指出，現在國民黨前面有兩個辦法，保守的人就會說不要初選，覺得一初選整個黨就要分裂，但不初選怎可能讓所有人滿意。他直言，「大家都知道，不初選這條路顯然不可行」。

沈富雄接著表示，如果非要初選，又必須考慮是要「黨員民調」，還是要「全民調」。他強調，自己堅決反對進行黨員民調，「因為國民黨自己要檢討黨員的結構？有沒有人敢出來跟我辯論，說藍營內部的黨員結構會跟全民結構一樣。」

沈富雄還提到，自己不是無腦支持全民調，而是因為「黨員民調」這條路民進黨走過，那時候前立委蔡同榮還在，為了對付自己，還特別利用這個方法「排藍」。但他認為，國民黨未來做民調的時候不能「排綠」，立委是單一選區，不僅僅只要國民黨的票，參選人一定要往中間移動，也不能只看初選，因為大選時就要這些淺綠、中間選民的支持。