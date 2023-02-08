敘利亞的救災過程出現幾個好消息，敘利亞民防組織「白頭盔」(Syria Civil Defence)在瓦礫中徒手挖掘，救了一個小女孩，她的父親也在旁安慰，試圖讓她保持冷靜。另一個小男孩與母親也在受困20多小時候獲救。

天空新聞(Skynews)報導，在敘利亞反對派控制的阿勒頗北部金德里斯鎮(Jinderis)，白頭盔成員在廢墟中把小女孩努爾(Nour )從瓦礫中帶出來。父親也在附近，「爸爸就在這裡，不要害怕」，安撫了小女孩的慌亂的情緒，她也在脫困後，第一時間看到自己的父親。

Turkey-Syria earthquake: Children rescued from rubble

敘利亞西北部的薩爾馬達(Sarmada)，也傳出救援成功的消息，年輕的母親與小男孩成功被救出。

This photo one of thousands photos coming from NW Syria. They are alone without any help in Idlib, Sarmada, Armnaz and Salqin. God bless them❤️ pic.twitter.com/GtrMmC54Fr — UKRAINIAN SQUAD🇺🇦 (@ukrainiansquad) February 7, 2023

在阿勒頗北部的奎特馬村( Qatma)，一名叫艾哈邁德的小男孩被找到，當他從終於脫離瓦礫時，如釋重負地哭了起來。

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敘利亞北部由於長期戰亂，救援單位也僅有當地自組的白頭盔能夠運作，機具與資源嚴重缺少。紅十字-紅新月國際委員會(IFRC)表示，敘利亞也是地震重災區，希望各國擺脫成見，趕緊為敘利亞提供救災支援，至少與土耳其是同樣程度。

近東和中東地區主任 卡爾博尼(Fabrizio Carboni)說：「我們非常清楚此處複雜的政治環境。但現在正是重新設置人道主義，減少政治化干擾的重要時機，因為每一天，每一小時，都會有更多人受苦。」