上月初大陸湖南省邵陽市某地下停車場，發生一起駭人的酒醉撿屍消息，有2男子將1名喝醉酒的女子開車載到某停車場地下室後，竟然直接在一處角落輪流性侵得逞，不僅如此，還惡劣的將影片PO上網，立刻遭到網友們痛批；據悉，2男子最後以5千多元和女方達成和解。

從影片中可見，2男子開車載著不舒服的女子四處晃，女子一開始不斷嘔吐，邊走邊停，並且還和男子說「我要回家」、「不回家我會被罵死」，但女子最後敵不過酒意，整個人昏睡了過去，而2男便將車開到1處停車場，並在1處髒亂的角落輪流性侵女子得逞，也不顧女子喊著「不要」。

這起事件發生在今年1月初，其停車場輪流性侵影片於2月6日在網路上瘋傳，有眼尖網友發現案發地點在湖南省邵陽市的大漢悅中心停車場；對此，網友們看完影片後，紛紛留言表示「你撿屍小心性病，連套也不帶...」、「不是人養的」、「噁心死我了，女孩子都保護好自己好嗎？這種男的能不能去死」、「是真的不怕得病啊」、「一群男的跟畜生一樣在地上做，全身都是灰塵」、「這女的這麼多斑，是不是有X病？」。

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