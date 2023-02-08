2022九合一選舉綠營慘敗，隨之而來的2024大選，總統人選固然引發熱議，藍綠在台北市立委選戰的布局也有不少討論。媒體人黃揚明7日在《大新聞大爆卦》節目指出，民進黨雖有港湖強棒高嘉瑜，基進黨若派吳欣岱參選，國民黨就是派誰都可以贏，但不能派一個跟內湖南港沒有淵源的。信義南松山也是，過去兩屆都領先不到1萬票，透過初選出線才對大選有利。覺得這地方穩贏就隨便選，這種心態是經營選區最要不得的。

「我覺得在評估的階段，用比較樂觀的方式去評估是好事」黃揚明表示，就是說整個大環境對國民黨不是這麼地不利，但是，當主委的就是這樣，當他評估了客觀的環境之後，我們的議員選得不錯，至少兩個(立委)選區可以拉回來。但是老實說，像港湖，問題出在哪邊？像高嘉瑜，基進黨的吳欣岱參選的話，「我認為國民黨就是，派誰都可以贏！」只是國民黨的態勢，不能因為覺得會贏，就隨便派人。

黃揚明解釋，雖然說是派誰都會贏，可是你不能派一個跟內湖南港沒有淵源的，「很有可能啊！現在不是說要派羅智強去士林大同？」何志偉那個選區，羅智強跟那個選區沒有淵源，這就是國民黨犯的錯，你覺得他會戰，就(派)去最難的那個地方戰。他(羅)最擅長的地方在大安文山區，他也經營過，結果你不讓他去戰，國民黨的問題一直都出在這邊，他覺得這個地方最困難，那不然我們找一個最有戰力的(去戰)。

黃揚明直言，比如說像徐巧芯這個選區，費鴻泰委員不是說他戰力不強，而是這個選區已經連續兩屆，費鴻泰領先得票第二的不到1萬票了，已經是拉警報了，過去都講松山信義是藍軍的大本營、鐵票倉什麼的，事實上這兩屆的選舉確實都是很大的警訊。如果今天透過初選的機制，讓藍軍整個活力起來，不管誰出線對大選都會有利。不要變成說，這個地方穩贏，我就隨便選，這種心態是經營選區最要不得的。

黃揚明說，今天問題不是誰選，而是國民黨要用一個戰鬥的姿態去迎戰。