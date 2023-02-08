台大副教授徐丞志昨（7）日晚開車要進校園停車場時，遇前方一輛車擋道，他按喇叭示意後，豈料對方立即拿出球棒下車朝他走來狂罵髒話，他不為所動盯著對方，對方最後也悻悻然離開。他事後臉書發文表示，「台大校園週邊也會遇到球棒隊，真的是匪夷所思，令人瞠目結舌，治安敗壞。」凌晨他再度發文表示，歹徒已經到案，非常謝謝台北市警方。

徐丞志發文指出，「剛剛從台北市大安分局返回住所，經歷了很特別的一個夜晚。」他說，非常感謝羅斯福路派出所的員警的協助，以及台大駐警隊的幫忙，提供關鍵的監視器畫面，讓台北市刑大能迅速掌握嫌犯身分，嫌疑駕駛在他離開大安分局之前，已經到案接受警方偵訊。

他說，案發當下的畫面至今仍餘悸猶存，心理陰影面積巨大。在駕駛拿出球棒的那一瞬間，他心想：「天啊！傳說中的球棒隊竟然會出現在台大校園！」

他指出，因擔心用手機反拍會更激怒對方，所以只是靜靜的看著，加上行車紀錄器壞了，所以花了不少力氣去調閱校園內的監視畫面。

他說，這輩子遇過非常多行車糾紛，之前都摸摸鼻子自認倒楣，但這次因事發地點緊鄰校園，加上馬上要開學，實在擔心學校幾萬名學生和教職員的安全，為避免後續的破窗效應，還是決定報案。

他表示，由於恐嚇是公訴罪，檢方會主動偵辦，他無需特別再提告。後續因為已進入司法程序，他也不會接受媒體採訪。他希望司法能讓學生走在校園周邊能夠安心，保障人民可以免於恐懼。

最後他強調，再次感謝台北市警方與台大駐警隊的幫忙，對於幫助和關心他的人，致上最高的感謝。