土耳其6日接連發生兩場強震，規模分別為7.8、7.5，目前死亡人數已超過7200人，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）6日晚間宣布全國進入長達7天的哀悼期。

應土國政府請求，英國昨天派遣搜救和醫療隊伍前往震央所在、位於土耳其南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep），班機已於今天抵達，救難行動隨即展開。

英國外交部指出，班機搭載77名一流搜救專家、先進設備、4隻搜救犬，以及一個特別組成的緊急醫療團隊。英方將持續評估現場狀況，隨時準備好提供長期援助。

英國搜救隊由來自英格蘭、蘇格蘭、威爾斯地區共計14個消防救難單位的選派人員組成。外交部表示，英方的重型先進設備有助搜救人員在有限時間內切割建築結構、儘快找出受困在瓦礫堆下的民眾。

此外，搜救隊在入境土耳其後可以完全自給自足，自行供應人員食物、飲水、衛生設施、通訊設備、暫時居所及所有其他必要裝備。

英國外交部指出，在同樣受害於強震的敘利亞西北部，受英國資助的敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets）已動用所有可用資源，持續進行緊急搜救。

繼去年資助225萬英鎊（約新台幣8100萬元）後，為支應前線搜救工作，英國額外加碼「白盔」80萬英鎊。（編輯：陳政一）1120208