11位韓國男女青年登上荒島大玩生存約會遊戲。（TLC提供）

報名參加節目的對象各自有對愛情的想像，有的希望談場直來直往的戀愛、有的希望遇到值得崇拜、具領袖特質的對象，有的渴望在患難中找到全心為愛奉獻的另一半，還有人是抱著找到結婚對象而來。最後，通過面試的5女6男換上運動服、戴上面具，分乘2艘小船來到無人島上進行「荒島尋真愛」的生存約會。

在島上迎接眾人的則是極限求生專家「舍監」朴銀河 ，舍監歡迎大家來到基地的第一個動作就是請大家摘下面具，同時宣布荒島上尋愛的第一守則：不向他人表明自己的姓名、年齡及職業等個人資訊。尋愛期間參加者沒有名字，A、B、C、D、E是各自的代號，一切判斷依據但憑眼見。

身材健美的的D男大秀肌肉。（TLC提供）

登島後的第一個活動是「展現個人獨有魅力時間」，含蓄嬌美的E女自告奮勇首先秀了一手人物速寫的本領，被「畫」的眯眯眼C男隨即以一段流暢的英文RAP作為回禮。接著登場的豐滿A女直接點名體重最輕的F男和最壯的D男出列，原來她展現的是扛著男人做深蹲的超強女力，眾人為之崇拜。最後，C女子性感爆棚的電臀舞和B男模仿「防彈少年團」的熱舞將現場氣氛炒熱猶如尬舞大會，在座男女尖叫不斷、莫名好感便在陌生又熱絡的氣氛中悄悄萌生，第一印象投票結果揭曉：最有人氣的竟是他們。

C女以性感的電臀舞讓現場尖叫不斷。（TLC提供）

A女展現扛著男人做深蹲的超強女力。（TLC提供）

緩和初見面的尷尬氣氛後，舍監宣布荒島尋愛第二守則，除求生必需的最少物品外、不使用個人物品。登島第一天的求生任務便是打造棲身居所，男、女各造一間。他們僅能收集枯樹枝和製作單位提供的防水布來搭建，手邊工具資源只有手套、鋸子、小刀、垂降繩索、打火棒跟11罐500毫升的飲用水。

沒有野地求生經驗、互不相識的5女6男在荒島上合力搭起棲身之所，男生隊和女生隊各因主觀強烈的參加者使造屋過程飄出敏感的煙硝味，表面平和的氣氛就像架得歪七扭八的棲身所，看似堪用、實則暗藏危機！E女也以偶像級外貌動搖A男和D男的心，讓任務氣氛更添詭異。而在任務中獲勝的成員，不僅可以對另一方散發魅力，還能挑選一位一起「極限合房」，邀請心儀的對象在搭建好的帳篷中共渡一晚。

接下來數日的荒島尋愛生活中，除了在鄰近海邊的溼地上生火、吃蟲和蝸牛外，嚴格的朴舍監將拋出什麼約會考題來磨練男、女生？隊員們是否都能嚴守「不脫離既定的荒島求真愛基地」、「脫下虛假以真實面貌戀愛」、「成為最終情侶時遵守交往分際」等其他三項尋愛規範，順利通過6天5夜的無人島考驗配對成功？《荒島尋真愛Extreme Love XL》14日起，每週一到五晚間7點在TLC旅遊生活頻道首播。