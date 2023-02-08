地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天（8日）05：48發生芮氏規模4.4的有感地震，震央位於宜蘭縣近海，地震深度78.9公里，
宜蘭縣、桃園市、新竹縣最大震度2級，新北市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣1級。
不少民眾都被瞬間的地震搖醒，已知9縣市有感，包括雙北市，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
05：48各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：牛鬥、武塔、南澳、南山
1級：宜蘭市、頭城、蘇澳、內城、冬山、大同、澳花
● 桃園市地區最大震度2級
2級：桃園市
1級：三光、新屋
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西
1級：竹東、峨眉、竹北市
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● 新北市地區最大震度1級
1級：新店、五股、淡水、新北市
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：太魯閣、西寶、和平、鹽寮
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄
● 臺中市地區最大震度1級
1級：德基
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