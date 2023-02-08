林隆璇的28歲帥兒林亭翰遺傳到爸爸的音樂天賦，創作出不少作品，除了音樂，他去年參加《娛樂百分百》舉辦的「凹嗚狼人殺：星郎崛起」，加入黃偉晉的戰隊，雖然於第三輪止步，但也得到不少粉絲支持，並跟眾多參加狼人殺的藝人成為好友；先前時報周刊CTWANT直擊林亭翰與「狼人殺女神」雨婷在聚會時甜蜜牽手，看來林亭翰不僅收獲友情，愛情也一併找上門。

林亭翰開車載雨婷等人前往聚餐地點。（圖／本刊攝影組）

一行人前往餐廳時，林亭翰與雨婷牽手走在最後面。（圖／本刊攝影組）

因為餐廳客滿，服務人員安排眾人到巷子內的另一個包廂，林亭翰與雨婷又牽手一起前往包廂。（圖／本刊攝影組）

一月十一日晚間八點多，雨婷等人錄完影走出台北市內湖區的電視台，在門口與久候的粉絲聊天，雨婷拿過小禮物開心和粉絲合影，滿足粉絲要求之後，一群人才到停車場。不久，林亭翰駕車載著雨婷等人離開電視台，一路直奔位於台北市大安區的火鍋店附近，下車時除了林亭翰和雨婷之外，還有曉帆、黃偉晉和徐謀俊，與另一台車的艾莉兒和龔言脩等人會合後，前往火鍋店用餐。由於餐廳滿座，服務人員安排眾人到巷子內的另一個包廂，有趣的是林亭翰和雨婷似乎習慣走在隊伍的最後方，大概是為了方便兩人牽手傳遞愛意。

深夜十一點多大夥兒飽餐後走出餐廳，雨婷拿著像是電子菸的器具放到嘴邊。（圖／本刊攝影組）

吃飽飯後黃偉晉（右）與眾人告別。（圖／本刊攝影組）

林亭翰則開車載雨婷、曉帆、龔言脩和楊士弘回到內湖。（圖／本刊攝影組）

深夜十一點多，大夥兒飽餐後走出餐廳，雨婷右手拿著像是電子菸的器具放到嘴邊，林亭翰則走在一旁，眾人邊走邊聊到停車場取車，黃偉晉先揮手告別，接著艾莉兒開車載徐謀俊離去，林亭翰則負責載著雨婷、曉帆、龔言脩和楊士弘。十幾分鐘後，車子抵達內湖區，龔言脩先到附近的超商採買，林亭翰、雨婷、曉帆和楊士弘則到了住宅社區。進門前，走在最後面的林亭翰和雨婷加快腳步，兩人牽著手像是主人一般，帶著曉帆和楊士弘走進疑似是雨婷住處的社區。

林亭翰及雨婷像主人一樣，牽著手帶曉帆和楊士弘走進住處。（圖／本刊攝影組）

林亭翰跟雨婷時常一同出席朋友聚會。（圖／翻攝自林亭翰IG）

林亭翰及雨婷同一天PO出同個地點拍攝的照片，連網友都看出端倪。（圖／翻攝自林亭翰、雨婷IG）

其實林亭翰及雨婷的戀情從社群網站上就能看出端倪，先前有網友提到林亭翰在半夜秒刪與雨婷親臉頰的限時動態，兩人也常一同出現在朋友聚會，而且互動親密，日前更在同一天PO出拍攝於同個地點的照片，有網友在留言處詢問兩人是否互有好感，濃情蜜意完全躲不過粉絲的眼睛；林亭翰去年11月推出歌曲〈再裝就不像了〉時，便透露自己有喜歡的人，希望有好的結果，現在看來真的順利贏得佳人芳心。

關於林亭翰及雨婷在聚會時牽手一事，雨婷的經紀人否認兩人在交往，表示雨婷比較男孩子氣，跟男生相處像哥們兒，並說：「他們那群都很好啊，會一起玩狼人殺，也會一起出遊，感情都超級好的，男女之間比較沒有界線，她跟那群的男生都會牽手。」林亭翰所屬的青田音樂則回應：「亭翰跟雨婷因節目認識，目前是談得來的好朋友，謝謝大家關心。」

林亭翰（右）是林隆璇的兒子，遺傳了爸爸的音樂天賦。（圖／報系資料照）

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