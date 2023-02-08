國2南桃園段「1大車、1小車」追撞 紫爆回堵5公里 07:262023/02/08 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國2南桃園段「1大車、1小車」追撞，紫爆回堵5公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（8）日上午5時45分，國道2號西向12.6K、南桃園路段，發生一部大貨車與一輛小貨車追撞事故，佔用外2線車道，事故處理中，後方回堵5公里。目前該路段時速「紫爆」，僅剩17公里。高工局提醒用路人小心駕駛。 國2南桃園段「1大車、1小車」追撞，紫爆回堵5公里。(翻攝高速公路1968) 陸戰王者 美國M1A2艾布蘭坦克 土耳其世紀強震！第2批台灣國家隊整裝完畢 90人出發救援 陸發布建設綱要 盼2025年成質量強國提升「中國品牌」 #紫爆 #回堵 #國2 #追撞 #桃園段 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 21國青少年科學家聚首 台灣國際科學展覽會今開幕 15:432023/02/07 生活 德國12月工業生產跌幅 超乎預期 21:322023/02/07 財經 《國際金融》法國巴黎銀行Q4業績未達預期 宣佈2大事 15:382023/02/07 財經 拜登殺紅眼！恐再下毒手毀滅陸科技業 陸媒曝沒在怕2大關鍵 05:002023/02/07 財經 《國際經濟》菲國上月通膨再飆 創14年來新高 10:282023/02/07 財經 「中國整體實力下降」 澳洲智庫：本世紀末或無望超越美國 11:512023/02/07 兩岸 才剛下豐原交流道轎車拋錨 警徒手推車解圍阻追撞 09:112023/02/07 社會 影》土耳其港口陷火海延燒2天 貨櫃如積木般散落、扭曲 23:192023/02/07 國際 美日荷晶片限令抗陸 德媒：部分德企恐遭殃損失慘重 10:012023/02/07 兩岸 《國際金融》石油巨擘BP領頭 歐股早市小漲0.25% 17:192023/02/07 財經 擴大免費生理用品補助對象 北市小五、小六生3月起可領取 18:022023/02/07 生活 《國際經濟》去年12月 日上班族薪資創新高 09:482023/02/07 財經 關係解凍 澳中貿易部長首次會談 04:102023/02/07 焦點新聞 《國際經濟》德國12月工業生產下降 不如預期 16:092023/02/07 財經 國銀攻轉增貸 利率壓在2％內 04:102023/02/07 財經要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。