今（8）日上午5時45分，國道2號西向12.6K、南桃園路段，發生一部大貨車與一輛小貨車追撞事故，佔用外2線車道，事故處理中，後方回堵5公里。目前該路段時速「紫爆」，僅剩17公里。高工局提醒用路人小心駕駛。

國2南桃園段「1大車、1小車」追撞，紫爆回堵5公里。(翻攝高速公路1968)