2017年當時在新北市消防局任職的蔡一郎與妻子黃櫻惠因5歲兒子玩耍時跌斷手，醫藥費僅6700元，卻向麥當勞稱要檢舉消防設施不合格，索賠7060萬元，一審依恐嚇取財未遂罪各判刑1年2月，蔡與黃提上訴後，二審8日開庭，檢察官表示，蔡曾和朋友說「拿到錢後可以買房買車，且300萬的債務也可以歸還」。庭末法官諭知，4月25日再開庭。

檢方調查，2017年蔡男和黃女的5歲兒子，由阿嬤帶到麥當勞裕民分店用餐，卻在溜滑梯時摔傷，醫藥費約6700元。不過2人疑似投資失利，積欠200多萬債務，藉此獅子大開口，還濫用職權登入「消防安全管理系統」，調查安檢資料，強向麥當勞要求7060萬賠償金。

因麥當勞不肯，2人以民眾身分到處檢舉，甚至以新北市長侯友宜組的「公安稽查小組」向麥當勞施壓，稱要趕快和解，最後降價到3780萬元，還說880萬元可以用餐券抵償，麥當勞受不了決定報案。檢方偵查後，依貪汙治罪條例中藉勢、藉端勒索未遂等罪，對夫妻提起公訴。