據統計，台灣「慢性腎衰竭」患者約200萬人，腎臟科醫師洪永祥警告，不少腎友常誤踩「3地雷」，包括楊桃類食物、靜脈注射顯影劑、倍鬆（Banclofen）肌肉鬆弛劑，後果輕則提早洗腎，嚴重的甚至會危及生命。

洪永祥曾在個人粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，對腎友來說，楊桃「一口都不能吃」，包括楊桃汁、楊桃乾等。主要原因是楊桃代謝時會產生一種神經毒，必須經腎臟代謝，而腎衰竭病友無法排出毒素。

還有一雷，是靜脈注射顯影劑。洪永祥表示，電腦斷層或心導管、血管攝影等檢查，需要由靜脈注射顯影劑，腎功能正常者打顯影劑不會有太大影響，但慢性腎衰竭病友就得特別注意，少部分第四、五期的腎友，尿毒症狀爆發要洗腎。

最後是倍鬆（Banclofen）肌肉鬆弛劑，洪永祥說，腎友們常有肌肉痠痛問題，若擅自跑去骨科、復健科診所開立肌肉鬆弛劑，後遺症不小。他進一步解釋，「倍鬆」也是由腎臟代謝，但腎臟功能不佳者，反形成藥物累積、濃度過高，進而抑制中樞神經。