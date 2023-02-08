名模出身的女星隋棠，2015年和老公Tony在美國賭城結婚後，兩人育有2兒1女，一家五口幸福美滿，令人稱羨。豈料，隋棠夫妻倆卻被鄰居爆出，長期放任孩子在大直豪宅家中跑跳製造噪音，還被告上法院。如今，隋棠老公Tony的真實身分也被起底，據傳擁有63張專業證照以及年收千萬的驚人財力，神秘背景全曝光。

隋棠與老公當時僅相戀4個月閃婚，沒有辦婚禮，作法低調從簡，不過Tony的背景與地位年收入高達千萬，婚後不但支持老婆隋棠繼續在演藝圈工作，更是為了愛妻搬到台灣居住，隋棠也相當感謝老公的包容與支持，稱自己嫁入「好門」，而不是豪門。

隋棠在介紹老公Tony的背景與工作時，總以「從事財務工作」輕描淡寫，但隨後有媒體爆料，Tony不但擁有UCLA經濟系的高學歷與63張專業證照，同時，他還是美國財務金融公司的大老闆，專門為提供政府機構財務經營建議。此外，Tony也相當有生意頭腦，信義區知名韓式燒烤「Maple Tree House楓樹韓國烤肉」的老闆就是Tony本人。

如今，隋棠夫妻倆被指控成為「惡鄰」，隋棠也不甘示弱反擊，樓下鄰居來溝通時只要得不到期望的回應，就會用「我認識很多媒體」來威脅；她回憶裝修房子時，鄰居太太就開始會三不五時上樓監工，聲稱自己服用安眠藥，一定要按照她的要求辦理。夫妻倆剛開始對於鄰居夫妻的要求盡力配合，但久了真的覺得很疲憊，她透露會一切會交給法律解決，不再回應此事。