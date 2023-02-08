土耳其6日6日清晨發生芮氏規模7.8淺層強震，死亡人數不斷攀升，截至目前，包括敘利亞罹難的1602人在內，死亡人數已逾5000人。對此，來自土耳其的藝人吳鳳雖然長期在台灣發展，也相當關心家鄉情況，在臉書上多次發文，昨(7)日更自曝以透過個人品牌名義捐款，讓不少民眾紛紛貢獻出自己的一份心意。

吳鳳昨(7)日在臉書上更新一則貼文，感謝許多台灣救援隊的幫助，並點出土耳其的震後現況，表示：「很多房子瓦礫中，還有很多受困者等著救援隊來救他們！看到許多讓人掉眼淚的畫面。」此外，吳鳳也打算以身作則，以個人品牌率先捐出台幣20萬，希望能拋磚引玉吸引更多人士一同響應捐款行動，以幫助家鄉更多受災戶。

此外，吳鳳也曬出一則救援影片，只見畫面中，救援隊們帶著全副武裝，在滿是瓦礫、碎石的房屋廢墟中幫助受困民眾脫離險境，吳鳳更直言：「聽說很多房子廢墟中有人受困，外面的人都能聽到叫聲，而畫面中成功地將受困者救了出來，希望這種奇蹟還會一直發生。」文末也衷心祈禱：「天佑土耳其！。」

事實上，土耳其強震發生後，許多人紛紛關心吳鳳的家人是否安好，而吳鳳也在臉書上報平安，表示：「我妹妹她們沒事，因為地震發生在東南部Kahramanmaras 城市，離我家鄉很遠（1200 公里）。」相關貼文一出，讓不少人紛紛留言為土耳其加油，也有許多善心民眾也紛紛留言希望能為土耳其捐出自己的一份心力，而吳鳳也感激表示：「如果你們也想要幫忙的話，請不要超過自己的經濟能力，量力而為，不管多大多小的金額，都是大家的心意。」