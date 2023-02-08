國民黨雲林縣議長沈宗隆日前表態挺國民黨主席主席朱立倫參選2024，更點名被外界看好參選的新北市長侯友宜聲量「是被民進黨灌出來的」，引發大批藍粉與政壇名嘴反批。前立委沈富雄除轟沈宗隆搞不清楚狀況外，更加碼爆民進黨最希望的，就是朱立倫親自參選。

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》指出，由於侯友宜「不藍」，他在中南部的票會是國民黨潛在候選人中最多的。且在先前一次民調中，除了賴清德的本命區台南市，侯友宜在全國其他縣市的支持度都是贏過賴的，「說侯在南部沒有票，講什麼鬼話？」

而沈富雄昨（7）日在政論節目《少康戰情室》重申，民進黨是最怕侯友宜出來選的，此說法得到同台來賓、前立委郭正亮的支持。沈也反問，綠營最喜歡朱立倫出來選，「他們為什麼不去灌朱的票？」

沈富雄也再次痛批，「本家怎麼出了一個這樣的議長？要拍馬屁也要有一點常識！」沈宗隆數學有沒有及格？邏輯有沒有通？讓主持人趙少康緩頰「人家是議長」。